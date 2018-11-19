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  • 19.11.2018
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’dan vole geliyor

Hera’dan vole geliyor
Son dönemde sesi ve güzelliğiyle adından söz ettiren , yeni şarkısı için harıl harıl çalışıyor. "Vole" isimli şarkıyı beğeniye sunmaya hazırlanan Hera, ile stüdyoya girdi.

Şarkının sözü ve bestesi kendisine ait olan Hera, "Bu kez voleyi vuracağım" diyerek iddiasını konuşturdu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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