Hera’dan vole geliyor

Son dönemde sesi ve güzelliğiyle adından söz ettiren Hera, yeni şarkısı için harıl harıl çalışıyor. "Vole" isimli şarkıyı beğeniye sunmaya hazırlanan Hera, Ozan Doğulu ile stüdyoya girdi.
Şarkının sözü ve bestesi kendisine ait olan Hera, "Bu kez voleyi vuracağım" diyerek iddiasını konuşturdu.
Şarkının sözü ve bestesi kendisine ait olan Hera, "Bu kez voleyi vuracağım" diyerek iddiasını konuşturdu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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