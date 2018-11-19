Güzel hay'at'

Adı Mustafa Sandal'la anılırken geçtiğimiz günlerde işadamı Ali Abdik'le bir restoranda samimi şekilde objektiflere yakalanan Ceren Hindistan, aşk sarhoşu… İlişkileri doludizgin süren ikili, önceki gün de at bindi. Çiçeği burnunda aşıklar, at çiftliğinden de paylaşım yaptı.
Her ikisi de atlara düşkün olan aşıklar, gün boyunca keyifli anlar yaşadı. Birlikte paylaşım yapmaktan kaçınan ikilinin fotoğraflarını ayrı ayrı yayınlamaları ise gözden kaçmadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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