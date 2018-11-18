Nicole Kidman: Türkiye muhteşemdi

Dünyaca ünlü Holywood yıldızı Nicole Kidman önceki gün bir TV programına katıldı. Çekimleri biten 'Destroyer' filmininin oldukça zorlu geçtiğini anlattı. Sunucunun "Türk kadınları güzellik sırlarınızı merak ediyor" sorusunu "Eğer aşıksanız bu en iyi güzellik kaynağıdır" diyerek yanıtladı. Sonra da Türkiye'ye olan hayranlığını anlattı: "Türkiye muhteşemdi. Müziğini ve yemeklerini çok sevdim. İnsanlarınız sıcak ve eğlenceli. Yeniden gelmek ve hiç görmediğim İstanbul'u görmek istiyorum."