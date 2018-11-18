Messi ve Pogba'da Nusret'e gitti

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle fenomenleşen Nusret Gökçe yine şov yaptı... Birbirinden ünlü isimlere et yediren ünlü işletmeci, önceki akşam Dubai'deki restoranında gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan birisi olan Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Fransız topçu Paul Pogba'yı ağırladı. Futbolcuları elleriyle beslediği anları da sosyal medyadan yayınladı. Ünlü futbolcular ise Nusret'in et şovuna hayran kaldı. Daha sonra da yemeklerden tattı. Nusret ise bir süre sonra misafirlerine bir sürpriz yaptı. Bu kez de altın kaplamalı etleri ikilinin masalarında keserek tabaklarını donattı. Yemekten sonra yan yana gelen üçlü, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler milyonlarca beğeni aldı...
Eşi Antonella, çocukları Thiago, Mateo ve Ciro'yla ziyafet çeken Messi, etini böyle tuzladı.
Pogba, saltbea yaparken Nusret'ten geri kalmadı...
İspanyol takımı Barcelona'nın Twitter'daki Türkçe hesabı, Nusret ve Messi'nin aynı karede olduğu fotoğrafı paylaştı. 'As bayrakları as' yorumunu yaptı.
Eşi Antonella, çocukları Thiago, Mateo ve Ciro'yla ziyafet çeken Messi, etini böyle tuzladı.
Pogba, saltbea yaparken Nusret'ten geri kalmadı...
İspanyol takımı Barcelona'nın Twitter'daki Türkçe hesabı, Nusret ve Messi'nin aynı karede olduğu fotoğrafı paylaştı. 'As bayrakları as' yorumunu yaptı.
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