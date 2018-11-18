Güzel oyuncu Fulya Zenginer, önceki gün aşkı Kuntay Tarık Evren ile Kapadokya'nın yolunu tuttu. İkili, yörenin büyülü atmosferinde romantik anlar yaşadı.
Perıbacaları'nı gezen çift, balonla da Nevşehir'i kuşbakışı izledi. İkili, keyifli anlarını da Instagram'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Perıbacaları'nı gezen çift, balonla da Nevşehir'i kuşbakışı izledi. İkili, keyifli anlarını da Instagram'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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