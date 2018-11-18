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  • 18.11.2018
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ve 'den romantik kaçamak

Romantik kaçamak
Güzel oyuncu Fulya Zenginer, önceki gün aşkı Kuntay Tarık Evren ile Kapadokya'nın yolunu tuttu. İkili, yörenin büyülü atmosferinde romantik anlar yaşadı.
Perıbacaları'nı gezen çift, balonla da Nevşehir'i kuşbakışı izledi. İkili, keyifli anlarını da 'da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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