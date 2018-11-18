Dört aylık hamile eşi Fahriye Evcen'le Almanya'ya giden Burak Özçivit'in keyfine diyecek yok… Evcen, Solingen'deki ailesiyle hasret giderirken Özçivit de bacanaklarıyla gezintiye çıktı.
Ünlü oyuncu, go kart yaparak adrenaline doydu. Yeni projesi için uzattığı saçlarıyla İsmail YK'ya benzetilen oyuncunun bu karesi ise ünlü şarkıcının 'Bas gaza' isimli meşhur parçasını akıllara getirdi.
Ünlü oyuncu, go kart yaparak adrenaline doydu. Yeni projesi için uzattığı saçlarıyla İsmail YK'ya benzetilen oyuncunun bu karesi ise ünlü şarkıcının 'Bas gaza' isimli meşhur parçasını akıllara getirdi.
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