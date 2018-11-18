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  • 18.11.2018
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Bas gaza

Bas gaza Burak
Dört aylık hamile eşi Fahriye Evcen'le Almanya'ya giden 'in keyfine diyecek yok… Evcen, Solingen'deki ailesiyle hasret giderirken Özçivit de bacanaklarıyla gezintiye çıktı.
Ünlü oyuncu, go kart yaparak adrenaline doydu. Yeni projesi için uzattığı saçlarıyla İsmail YK'ya benzetilen oyuncunun bu karesi ise ünlü şarkıcının 'Bas gaza' isimli meşhur parçasını akıllara getirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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