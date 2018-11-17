Love story

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara'nın aşkı, destan yazdı! Victoria's Secret meleği Lima, her fırsatta sevgilisine olan aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla haykırdı! Hara'nın ailesiyle bile tanıştı. Şimdilerde ABD'de vakit geçiren Lima, Instagram hesabından sevgilisi Hara ile aşk dolu bir story (hikaye) paylaştı.
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