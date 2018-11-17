Şimdilerde Tuğrul Odabaş ile evli olan Işın Karaca, eski defterleri açarak "Yok artık" dedirtti. 45 yaşındaki şarkıcı, 2013'te boşandığı 2 yıllık eşi Sedat Doğan ve İrem Derici için şöyle dedi: "Sedat'la evliyken Sedat ile İrem'in el ele fotoğrafını gördüm. İrem Derici, evli olduğumuzu bildiği halde Sedat'a evlenme teklifi etmiş." Yakın dostu Demet Akalın'ın geçtiğimiz haftaki "İrem'i sevmiyorum" sözlerine de destek veren Karaca, "Onun sesini, şarkılarını ve ahlaki olarak da beğenmiyorum" diyerek de Akalın'la 'savaş ortaklığı' yaptığını gözler önüne serdi.



YASAL SÜREÇ BAŞLATTI!

Işın Karaca'nın beş yıl sonra gündeme taşıdığı bu çıkış üzerine ise İrem Derici isyanını şöyle dile getirdi: "Beni birileri kendisiyle karıştırmış. Yıllar önceye dönüp bir bakacak kendine. Google Amca'ya yazınca o dönem bir magazincinin kendi ağzından anlattıkları duruyor. Bu iftiraya yasal süreci başlatıyorum."







Dün Derici'yi suçlayan Işın Karaca, 2011'de Sedat Doğan bir gazeteciyle henüz evliyken yasak aşk yaşamaya başlamıştı.



