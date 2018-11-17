Emre Aşık-Yağmur Aşık çiftinden üzücü haber!

Futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Aşık çiftinden üzücü haber geldi. Çift, boşanmaya karar verdi. Eski milli futbolcu Emre Aşık ile eşi, 6 yıl önce dünyaevine girdi. Mutluluklarını 2 çocukları ile taçlandıran çift, aşkları ile herkesi imrendirdi. Ancak mutlu günler uzun sürmedi. Son dönemde anlaşmazlık yaşayan çift dost kalmaya karar verdi. Emre Aşık, 3 gün önce anlaşmalı boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne gitti. Çiftin anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sundukları öğrenildi. Çiftin iki çocuğunun velayetinin ise anneye verileceği belirtildi.
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