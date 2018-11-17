Emre Aşık-Yağmur Aşık çiftinden üzücü haber! Emre-Yağmur Aşık çifti boşanmaya karar verdi. Anlaşmazlık yaşadıklarını belirten çiftin çocuklarının velayetinin annede kalacağı öğrenildi

Futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Aşık çiftinden üzücü haber geldi. Çift, boşanmaya karar verdi. Eski milli futbolcu Emre Aşık ile eşi, 6 yıl önce dünyaevine girdi. Mutluluklarını 2 çocukları ile taçlandıran çift, aşkları ile herkesi imrendirdi. Ancak mutlu günler uzun sürmedi. Son dönemde anlaşmazlık yaşayan çift dost kalmaya karar verdi. Emre Aşık, 3 gün önce anlaşmalı boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne gitti. Çiftin anlaşmalı boşanma protokolünü mahkemeye sundukları öğrenildi. Çiftin iki çocuğunun velayetinin ise anneye verileceği belirtildi.