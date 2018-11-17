Çapalar arınıyor

Sosyetenin ünlü isimleri, detoks ve arınma için Tayland ile Hindistan'da gitti. Şebnem ile Celal Çapa çifti ise rotayı Avusturya'ya çevirdi. Göl manzaraları ile meşhur, gecesi bin 200 Euro olan otelde konaklayan ikili, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapamayı ihmal etmedi. Çapa çifti, yine detoks yapan Bollywood yıldızı Anil Kapoor ile karşılaştı. Başarılı oyuncu ile selfie çektirdi.
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