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‘Büyük ikramiye çıkarsa, hayvan barınağı yaparız’

‘Büyük ikramiye çıkarsa, hayvan barınağı yaparız’
Yılbaşında 70 milyon lira ikramiye verecek olan Milli Piyango, ünlü ünsüz herkesin hayallerini süslemeye başladı. Önceki gün eşi Eda Köksal'la Akmerkez'de görüntülenen şarkıcı Emre Aydın da hayalini açıkladı.

Parayı çok sevmediğini söyleyen Aydın, "Bana çıkarsa büyük bir hayvan barınağı yaptırır ve bol bol bağış yaparım" dedi. Popçu ve eşi daha sonra el ele 'de gezintiye çıktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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