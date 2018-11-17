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  • 17.11.2018
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Alevler 'in evini teğet geçti

Kaliforniya’da çıkan orman ında ölü sayası 66’ya yükseldi. Mağdur ünlüler arasına Kim Basinger de eklendi. Alevler, oyuncu ’in evini ise teğet geçti.

Şanshony Hopkins!
ABD'yi ateş sardı. Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım'da başlayan orman ı hala kontrol altına alınamadı. Bilanço ağırlaştı. Ölü sayısı 66'ya çıktı. 631 kişinin ise kayıp olarak arandığı açıklandı. 11 bin evi küle çeviren yangın ünlülere de sıçradı. Yangında evini kaybeden binlerce insan arasında Scott Baio, , Kim Kardashian, Alyssa Milano ve gibi ünlü isimler vardı. Mağdurlar listesinde oyuncu Kim Basinger de yer aldı. Ünlü sanatçı, evinin küle döndüğünü anlattı. Oyuncu Anthony Hopkins ise yangını kıl payı atlattı. Hopkins'in milyon dolarlık malikanesinin çevresi tamamen yanarken, alevler binaya sıçramadı. Sanatçının evi, sapasağlam kaldı.

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