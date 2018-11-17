ABD'yi ateş sardı. Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım'da başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Bilanço ağırlaştı. Ölü sayısı 66'ya çıktı. 631 kişinin ise kayıp olarak arandığı açıklandı. 11 bin evi küle çeviren yangın ünlülere de sıçradı. Yangında evini kaybeden binlerce insan arasında Scott Baio, Miley Cyrus, Kim Kardashian, Alyssa Milano ve Lady Gaga gibi ünlü isimler vardı. Mağdurlar listesinde oyuncu Kim Basinger de yer aldı. Ünlü sanatçı, evinin küle döndüğünü anlattı. Oyuncu Anthony Hopkins ise yangını kıl payı atlattı. Hopkins'in milyon dolarlık malikanesinin çevresi tamamen yanarken, alevler binaya sıçramadı. Sanatçının evi, sapasağlam kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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