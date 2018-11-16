Ziynet Sali: Sabrım taştı

şarkıcıtarafından darp edilerek kolunun kırıldığı yönündeki iddialara ateş püskürmeye devam ediyor. Konuyla ilgili yasal işlemleri başlattığını belirtenönceki gün şunları söyledi:derdim yok ama ardı arkası kesilmeyen iftiralardan sabrım taştı.Sıla'yla dostluğunun devam ettiğini de söyleyen Sali,olayından sonra şarkıcıyı arayıpdediğini de belirtti.