Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.11.2018
  • Gazete

: Sabrım taştı

Ziynet Sali: Sabrım taştı
Ziynet Sali, şarkıcı Sıla tarafından darp edilerek kolunun kırıldığı yönündeki iddialara ateş püskürmeye devam ediyor. Konuyla ilgili yasal işlemleri başlattığını belirten Sali, önceki gün şunları söyledi:

"Kimseyle derdim yok ama ardı arkası kesilmeyen iftiralardan sabrım taştı. Bu kadar çirkinleşmenin alemi yok." Sıla'yla dostluğunun devam ettiğini de söyleyen Sali, Ahmet Kural olayından sonra şarkıcıyı arayıp "Geçmiş olsun" dediğini de belirtti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriZiynet Sali: Sabrım taştı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar