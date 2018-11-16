Ziynet Sali: Sabrım taştı

Ziynet Sali, şarkıcı Sıla tarafından darp edilerek kolunun kırıldığı yönündeki iddialara ateş püskürmeye devam ediyor. Konuyla ilgili yasal işlemleri başlattığını belirten Sali, önceki gün şunları söyledi:
"Kimseyle derdim yok ama ardı arkası kesilmeyen iftiralardan sabrım taştı. Bu kadar çirkinleşmenin alemi yok." Sıla'yla dostluğunun devam ettiğini de söyleyen Sali, Ahmet Kural olayından sonra şarkıcıyı arayıp "Geçmiş olsun" dediğini de belirtti.
"Kimseyle derdim yok ama ardı arkası kesilmeyen iftiralardan sabrım taştı. Bu kadar çirkinleşmenin alemi yok." Sıla'yla dostluğunun devam ettiğini de söyleyen Sali, Ahmet Kural olayından sonra şarkıcıyı arayıp "Geçmiş olsun" dediğini de belirtti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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