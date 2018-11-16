Tatsız pişti!

4 yıllık ilişkilerinibitirensosyetik işadamıöncekiakşam Nişantaşı'ndakibir davette pişti oldu.İkiliden Sabancı, daveteileel ele katıldı. Mekanaikiliden önce gidenUlusoy,görüncene yapacağını şaşırdı.güzelmodel, keyfi kaçsada davette kalmayısürdürdü. Ancak HacıSabancı, sosyetiksevgilisininisteğiyle mekandanayrılarakeğlencesine başkayerde devam etti.Sabancı ile Kayı'nın davete gelmesiyle gözlerin çevrildiği Ulusoy, adeta inat yaparcasına eğlencesine devam etti.