Tatsız pişti!

Nisan 2017'de 4 yıllık ilişkilerini bitiren Özge Ulusoy'la sosyetik işadamı Hacı Sabancı, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir davette pişti oldu. İkiliden Sabancı, davete aşkı Nazlı Kayı ile el ele katıldı. Mekana ikiliden önce giden Ulusoy, karşısında eski aşkıyla yeni sevgilisini görünce ne yapacağını şaşırdı. 36 yaşındaki güzel model, keyfi kaçsa da davette kalmayı sürdürdü. Ancak Hacı Sabancı, sosyetik sevgilisinin isteğiyle mekandan ayrılarak eğlencesine başka yerde devam etti.
İNADINA MEKANDA KALDI!
Sabancı ile Kayı'nın davete gelmesiyle gözlerin çevrildiği Ulusoy, adeta inat yaparcasına eğlencesine devam etti.
Doğan SAVAŞ
İNADINA MEKANDA KALDI!
Sabancı ile Kayı'nın davete gelmesiyle gözlerin çevrildiği Ulusoy, adeta inat yaparcasına eğlencesine devam etti.
Doğan SAVAŞ
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