Düğün müjdesi

Başarılı söz yazarı Ayla Çelik, 46. yaşını önceki gün aşkı Barbaros Utku'nun Serafina Restoran'da verdiği partide kutladı. Çelik'in pastasının üzerinde sevilen şarkısı 'Bağdat'ın sözlerinin yazılı olması dikkat çekti. Ünlü sanatçı, partide yakında sevgilisiyle evleneceklerini de müjdeledi.
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