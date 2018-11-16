Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 16.11.2018
  • Gazete

Düğün müjdesi

Düğün müjdesi
Başarılı söz yazarı Ayla Çelik, 46. yaşını önceki gün aşkı Barbaros Utku'nun Serafina Restoran'da verdiği partide kutladı. Çelik'in pastasının üzerinde sevilen şarkısı 'Bağdat'ın sözlerinin yazılı olması dikkat çekti. Ünlü sanatçı, partide yakında sevgilisiyle evleneceklerini de müjdeledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriDüğün müjdesi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar