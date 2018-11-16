Işıl Reçber, hakkındaki estetik iddialarının artmasıyla küplere bindi. Ünlü tasarımcının sosyal medyaya yansıyan yıllar önceki fotoğrafları Reçber'in bir dizi estetik operasyon geçirdiği yorumu yaptırdı. Ancak Reçber, "17 yaşından beri göz önündeyim. Estetiğim yok. Birileri benimle uğraşıyor" diye kendini savundu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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