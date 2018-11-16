olanile eşigeçtiğimiz günyolunu tuttu. Güzel oyuncununyaşayan ailesiylehasret gideren ikilinin ziyaretsebebi ise bununla sınırlı değildi.Erkek torunları olacağı haberinieşiyle birlikteveren Özçivit, daha sonrabölgede araştırmaya koyuldu. Birbuçuk yıllık evliliklerini bebekletaçlandıracağı için sevinçtenhavalara uçan Özçivit,almayakarar verdi.