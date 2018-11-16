Oğullarına 4 aylık hamile olan Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Almanya'nın yolunu tuttu. Güzel oyuncunun Düsseldorf'ta yaşayan ailesiyle hasret gideren ikilinin ziyaret sebebi ise bununla sınırlı değildi. Erkek torunları olacağı haberini eşiyle birlikte kayınvalidesi Hatime ve kayınpederi Ramazan Evcen'e veren Özçivit, daha sonra bölgede araştırmaya koyuldu. Bir buçuk yıllık evliliklerini bebekle taçlandıracağı için sevinçten havalara uçan Özçivit, eşine hamilelik hediyesi olarak da Düsseldorf'tan villa almaya karar verdi.
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