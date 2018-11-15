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  • 15.11.2018
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çekimler için eski balerin günlerine geri döndü

Ünlü model , ’ın özel çekimi için ’ye poz verdi. Ulusoy, çekimler için eski balerin günlerine döndü

Bilgilinin objektifinden balerin Özge
Güzel model Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Şamdan Plus dergisi için Serdar Bilgili'nin objektifinin karşısına geçti. 16 yıl dans eğitiminin ardından yıllar önce podyuma adım atan Ulusoy, çekimde eski günlerine döndü.



Balerin ayakkabılarını giyip kuğu gibi süzülen 36 yaşındaki manken, verdiği birbirinden estetik pozlarla büyüledi. Objektif karşısında baledeki hünerlerini sergileyen , "Dans ettiğim döneme gittim. Özlemimi giderdim" diye konuştu.
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