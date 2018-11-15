Güzel model Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Şamdan Plus dergisi için Serdar Bilgili'nin objektifinin karşısına geçti. 16 yıl dans eğitiminin ardından yıllar önce podyuma adım atan Ulusoy, çekimde eski günlerine döndü.
Balerin ayakkabılarını giyip kuğu gibi süzülen 36 yaşındaki manken, verdiği birbirinden estetik pozlarla büyüledi. Objektif karşısında baledeki hünerlerini sergileyen Özge Ulusoy, "Dans ettiğim döneme gittim. Özlemimi giderdim" diye konuştu.
Balerin ayakkabılarını giyip kuğu gibi süzülen 36 yaşındaki manken, verdiği birbirinden estetik pozlarla büyüledi. Objektif karşısında baledeki hünerlerini sergileyen Özge Ulusoy, "Dans ettiğim döneme gittim. Özlemimi giderdim" diye konuştu.
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