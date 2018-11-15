Kırmadan ayrılık

Herkesin gıpta ettiği aşklarını geçtiğimiz günlerde noktalayan Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç, önceki akşam gecelerde ayrı ayrı boy gösterdi. Deniz, ayrılıkla ilgili sessiz kalırken Andıç ise "Birbirimizi kırmadan ayrıldık. Dilan'la arkadaşlığımız her zaman sürecek" dedi.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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