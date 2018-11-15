Gül gibi dostluk

Yıllardır binicilik yapan Gül Gölge'nin atlarla arasında sağlam bir bağ var. Sık sık Kemer Country Atlıspor Klubü'nü ziyaret eden Gölge, önceki gün de sadık dostlarıyla bir araya geldi.
"At benim için özgürlüğü ve gücü simgeliyor" diyen Gölge, beyaz atını öpücüklere boğduğu anları da Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
Hayvan sevgisiyle bilinen Gölge, eve döndüğünde köpeğiyle hasret giderdi.
"At benim için özgürlüğü ve gücü simgeliyor" diyen Gölge, beyaz atını öpücüklere boğduğu anları da Instagram'da paylaşmayı ihmal etmedi.
Hayvan sevgisiyle bilinen Gölge, eve döndüğünde köpeğiyle hasret giderdi.
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