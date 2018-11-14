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  • 14.11.2018
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sevdalıları

Sezon başında takımlarına olarak ’ye veda eden Bafetimbi ile Josef De Souza, ülkemizden kopamadı. İkili, önceki gün de tatil için ’a geldi

Türkiye sevdalıları
Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, takımına olsa da kalbi Türkiye'de kaldı. Ünlü futbolcu, önceki gün ailesiyle tatil için 'a geldi. Senegal asıllı Fransız futbolcu, İstinyePark'ta dünyaca ünlü markalardan yaklaşık 400 bin liralık alışveriş yaptı.



Tıpkı gibi bu sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan takımına transfer olan Josef De Souza da, 'den kopamadı. Brezilyalı futbolcu da önceki gün ailesiyle İstanbul'a gelip ülkemizle hasret giderdi. İstinyePark'ta alışveriş yapan ünlü futbolcu, "Türkiye'yi çok özlüyorum" diye konuştu.

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