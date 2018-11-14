Türkiye sevdalıları

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan takımına transfer olsa da kalbi Türkiye'de kaldı. Ünlü futbolcu, önceki gün ailesiyle tatil için İstanbul'a geldi. Senegal asıllı Fransız futbolcu, İstinyePark'ta dünyaca ünlü markalardan yaklaşık 400 bin liralık alışveriş yaptı.
Tıpkı Gomis gibi bu sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan takımına transfer olan Josef De Souza da, Türkiye'den kopamadı. Brezilyalı futbolcu da önceki gün ailesiyle İstanbul'a gelip ülkemizle hasret giderdi. İstinyePark'ta alışveriş yapan ünlü futbolcu, "Türkiye'yi çok özlüyorum" diye konuştu.
Tıpkı Gomis gibi bu sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan takımına transfer olan Josef De Souza da, Türkiye'den kopamadı. Brezilyalı futbolcu da önceki gün ailesiyle İstanbul'a gelip ülkemizle hasret giderdi. İstinyePark'ta alışveriş yapan ünlü futbolcu, "Türkiye'yi çok özlüyorum" diye konuştu.
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