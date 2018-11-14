Turkish Jennifer

yaşayanestetik cerrahıile evlendi. Bu birliktelikten beş çocuğu dünyaya geldi. İkili, ABD'de popüler ve örnek bir çift haline geldi. Ülkede en zengin kadınların hayatını anlatanhayatına geniş yer verdi. Program ekibi, çekimler içinolan malikanesini ziyaret etti.