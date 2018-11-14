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Turkish Jennifer

Amerika’da oturan Türk asıllı Jennifer Aydın, bir TV programına, 9 odalı, 16 banyolu ve havuzlu malikanesinin kapılarını açtı. Kamera ekibine baklava dağıttı



ABD'de yaşayan Türk asıllı Jennifer Altınel Aydın (41), estetik cerrahı Bill Aydın ile evlendi. Bu birliktelikten beş çocuğu dünyaya geldi. İkili, ABD'de popüler ve örnek bir çift haline geldi. Ülkede en zengin kadınların hayatını anlatan "The Real Housewives of New Jersey" adlı program ise geçtiğimiz günlerde Jennifer Altınel Aydın'ın hayatına geniş yer verdi. Program ekibi, çekimler için Aydın'ın 9 odalı 16 banyolu havuzlu, basketbol sahası olan malikanesini ziyaret etti.
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