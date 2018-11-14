Sosyetik kaykaycılar

Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin büyük oğlu Dilan Erkaya, kaykay tutkusunu aşkı Aylin Koç'a aşıladı. Önceki gün İngiltere'ye giden genç aşıklar, Londra sokaklarını kaykayla turladı. Ünlü çift, bu anları da Instagram'da paylaştı. Ağustos'tan beri birlikte olan ikili, spor konusunda da sergiledikleriyle uyumla imrendirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.