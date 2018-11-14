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  • 14.11.2018
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kaykaycılar

Sosyetik kaykaycılar
Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin büyük oğlu Dilan Erkaya, kaykay tutkusunu aşkı Aylin Koç'a aşıladı. Önceki gün İngiltere'ye giden genç aşıklar, Londra sokaklarını kaykayla turladı. Ünlü çift, bu anları da 'da paylaştı. Ağustos'tan beri birlikte olan ikili, spor konusunda da sergiledikleriyle uyumla imrendirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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