Sonsuz destek

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla gözlerin çevrildiği Naz Çekem, önceki gün Bebek'teydi. Kural'ın yıllar önce de kendisinin parmağını kırdığını iddia eden Çekem, şu sözlerle Sıla'ya destek verdi:
"İlahi adalet yerini buldu; ama gerçek adaletin de yerini bulacağını düşünüyorum. Sonuna kadar Sıla'ya destek olacağım."
Aydın HAMZA
"İlahi adalet yerini buldu; ama gerçek adaletin de yerini bulacağını düşünüyorum. Sonuna kadar Sıla'ya destek olacağım."
Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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