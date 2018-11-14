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  • 14.11.2018
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Sonsuz destek

Sonsuz destek
'ın Sıla'yı darp ettiği iddiasıyla gözlerin çevrildiği , önceki gün Bebek'teydi. Kural'ın yıllar önce de kendisinin parmağını kırdığını iddia eden Çekem, şu sözlerle Sıla'ya destek verdi:

"İlahi adalet yerini buldu; ama gerçek adaletin de yerini bulacağını düşünüyorum. Sonuna kadar Sıla'ya destek olacağım."



Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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