Gözden uzak terapi

Eşi Mustafa Koç'u 2016'da kalp krizi sonucu kaybeden Caroline Koç, acılarını unutmak için maneviyata sığındı. Koç, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü biyolog Bruce Lipton ile dinler, metafizik ve ruhsal konularda araştırmalar yapan yazar Gregg Braden'in ABD'nin New Mexico eyaletinde düzenlediği terapi programına katıldı. Çölün ortasına kurulu bir otelde 4 gün boyunca ruhunu arındıran ünlü işkadınının cebinden program için de 845 dolar yani 4 bin 600 lira çıktı.
235 KİŞİ
235 kişiyle sınırlı terapi programında geçmişteki acılarıyla hesaplaşıp geleceğe umutla bakmak için güç bulan 2 çocuk annesi Koç, 'Hayatın uçlarında gelişmek için güç' başlıklı terapiyi de Instagram'da paylaştı.
235 KİŞİ
235 kişiyle sınırlı terapi programında geçmişteki acılarıyla hesaplaşıp geleceğe umutla bakmak için güç bulan 2 çocuk annesi Koç, 'Hayatın uçlarında gelişmek için güç' başlıklı terapiyi de Instagram'da paylaştı.
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