Bebek geliyor

Geçen ay Erkan Kayhan ile evlenen Fatoş Kabasakal'dan güzel haber var. Geçtiğimiz günlerde kontrol için hastaneye giden 36 yaşındaki Kabasakal, hamile olduğunu öğrendi.
Sevinçten havalara uçan güzel sunucu, müjdeli haberi yakınlarıyla paylaştı. İlk kez annelik duygusunu tadacak olan Kabasakal'ın eşi Kayhan'ın ise önceki evliliğinden iki kızı var.
İkili, bir yıllık aşklarını geçen ay sessiz sedasız nikah masasına taşımıştı.
AYDIN HAMZA
Sevinçten havalara uçan güzel sunucu, müjdeli haberi yakınlarıyla paylaştı. İlk kez annelik duygusunu tadacak olan Kabasakal'ın eşi Kayhan'ın ise önceki evliliğinden iki kızı var.
İkili, bir yıllık aşklarını geçen ay sessiz sedasız nikah masasına taşımıştı.
AYDIN HAMZA
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