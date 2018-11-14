Bebek geliyor

ayile evlenengüzel haber var. Geçtiğimiz günlerde kontrol için hastaneye gidenKabasakal, hamile olduğunu öğrendi.havalara uçan güzel sunucu,paylaştı. İlk kez annelik duygusunu tadacak olan Kabasakal'ın eşi Kayhan'ın ise önceki evliliğinden iki kızı var.İkili, bir yıllık aşklarını geçen ay sessiz sedasız nikah masasına taşımıştı.