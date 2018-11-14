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  • 14.11.2018
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Aşk yeniden
Kısa bir ayrılık sonrası '' diyen ile Yasemin Şefkatli, önceki gün Zorlu 'de el ele dolaşıp ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkardı.

Tatlıses, barışma sorularını "Özür dilerim, filme geç kaldık" diyerek yanıtsız bıraktı. Yeniden bir araya gelen ikilinin uyumlu giyim tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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