Kısa bir ayrılık sonrası 'Aşk yeniden' diyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, önceki gün Zorlu AVM'de el ele dolaşıp ayrı kaldıkları günlerin acısını çıkardı.
Tatlıses, barışma sorularını "Özür dilerim, filme geç kaldık" diyerek yanıtsız bıraktı. Yeniden bir araya gelen ikilinin uyumlu giyim tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.
Tatlıses, barışma sorularını "Özür dilerim, filme geç kaldık" diyerek yanıtsız bıraktı. Yeniden bir araya gelen ikilinin uyumlu giyim tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.
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