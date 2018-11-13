5 milyon liralık espri!

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiası yüzünden işleri sekteye uğramıştı. Hatta Kural'la partneri Murat Cemcir'e bir deri firmasının sunduğu 5 milyon liralık reklam anlaşmanın iptal olduğu iddia edildi.
Cemcir, "Herhangi bir deri, güderi, napa, nubuk, süet firmasıyla görüşmem olmamıştır. Ama geçen kurban, bağış sırasına girdiğim doğrudur" esprisiyle iddiaları yalanladı.
Cemcir, "Herhangi bir deri, güderi, napa, nubuk, süet firmasıyla görüşmem olmamıştır. Ama geçen kurban, bağış sırasına girdiğim doğrudur" esprisiyle iddiaları yalanladı.
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