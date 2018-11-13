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  • 13.11.2018
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5 milyon liralık espri!

5 milyon liralık espri!
Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddiası yüzünden işleri sekteye uğramıştı. Hatta Kural'la partneri Murat Cemcir'e bir deri firmasının sunduğu 5 milyon liralık reklam anlaşmanın iptal olduğu iddia edildi.

Cemcir, "Herhangi bir deri, güderi, napa, nubuk, süet firmasıyla görüşmem olmamıştır. Ama geçen kurban, bağış sırasına girdiğim doğrudur" esprisiyle iddiaları yalanladı.

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