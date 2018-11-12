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Şiddetli komik!

Şiddetli komik!
'in 30 Kasım'da vizyona girecek filmi 'Hedefim Sensin' kırıp geçirecek. Çiğ köfte ustasını canlandıran Demirer'in başı beladan kurtulmayacak. Ata Demirer'in oynadığı Zekeriya Taştan ile İlker Aksum'un canlandırdığı Yarım Hasan'ın kendilerini çöp kutusunda bulduğu anlar ise kahkaha tufanı estirecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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