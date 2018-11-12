Organik Özlem

Güzel sunucu Özlem Yıldız, geçtiğimiz gün İstinyePark'taydı. Organik beslenen ve sağlığına çok dikkat eden Yıldız, kendisi ile oğlu Demir için kuruyemiş aldı. Alışveriş merkezine tek başına gelen ve Markalar Sokağı'nda aracını valelere teslim eden güzel sunucu, spor kıyafetiyle de doğal güzelliğini gözler önüne serdi...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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