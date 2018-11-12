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  • 12.11.2018
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makası

New York makası
Arzu Sabancı, geçtiğimiz günlerde gün New York'a gitti. Küçük oğlu Kerim'le hasret giderdi. Şehri karış karış gezen Sabancı, dün bakım için Türk kuaföre gitti. Kuaförde çektirdiği kareyi Instagram'a yükleyen Sabancı, "New York'ta kuaför ihtiyacınız olursa Toka Yusuf Bey'e gidebilirsiniz" diye konuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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