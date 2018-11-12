İşadamı Ali Karacan ile manken Nazlı Tanrıkulu'nun 4 yıl önce evlilik dışı çocuğu dünyaya geldi. Ancak ilişki bitince ikili çocuğun velayetini almak için birbirine girdi. İddiaya göre iki ay önce Karacan, çocuğunu kaçırıp yurdu terk etti. Evladının kokusuna hasret kalan Tanrıkulu ise eski aşkını polise şikayet etti.
Karacan'ın polise Londra'da olduğunu söylediğini öne süren eski model, dün yine Instagram'dan isyan etti. Oğlu ve İngiliz model Naomi Campbell'ın aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşan Tanrıkulu, "Seni benden ayıranlar cezasını çekecek!!! Dayan yakında kavuşacağız bebeğim" dedi. Dünyaca ünlü modelden de yardım istedi...
Nazlı Tanrıkulu ve Ali Karacan, İngiliz model Naomi Cambell ile Yunanistan'da bir araya gelmişti.
Karacan'ın polise Londra'da olduğunu söylediğini öne süren eski model, dün yine Instagram'dan isyan etti. Oğlu ve İngiliz model Naomi Campbell'ın aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşan Tanrıkulu, "Seni benden ayıranlar cezasını çekecek!!! Dayan yakında kavuşacağız bebeğim" dedi. Dünyaca ünlü modelden de yardım istedi...
Nazlı Tanrıkulu ve Ali Karacan, İngiliz model Naomi Cambell ile Yunanistan'da bir araya gelmişti.
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