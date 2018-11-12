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  • 12.11.2018
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’dan bile yardım istedi

Eski manken , sevgilisi ’ın çocuğunu kaçırdığını söyledi. Eski aşkının ’da olduğunu belirtti. İngiliz model ’dan bile yardım istedi

Dayan bebeğim
İşadamı ile manken 'nun 4 yıl önce evlilik dışı çocuğu dünyaya geldi. Ancak ilişki bitince ikili çocuğun velayetini almak için birbirine girdi. İddiaya göre iki ay önce Karacan, çocuğunu kaçırıp yurdu terk etti. Evladının kokusuna hasret kalan Tanrıkulu ise eski aşkını polise şikayet etti.

Karacan'ın polise 'da olduğunu söylediğini öne süren eski model, dün yine 'dan isyan etti. Oğlu ve İngiliz model Naomi Campbell'ın aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşan Tanrıkulu, "Seni benden ayıranlar cezasını çekecek!!! Dayan yakında kavuşacağız bebeğim" dedi. Dünyaca ünlü modelden de yardım istedi...





Nazlı Tanrıkulu ve Ali Karacan, İngiliz model Naomi Cambell ile Yunanistan'da bir araya gelmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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