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  • 12.11.2018
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Engincan paniği

Şarkıcı ’ın oğlu Engincan, önceki gün sevgilisiyle yakalanınca panik yaşadı

Engincan paniği

Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural, kız arkadaşıyla önceki gün 's çıkışı objektiflere takılınca panik dolu anlar yaşadı...
Gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark eden Ural ile kız arkadaşı, farklı yerlere kaçıştı. İkili, AVM'nin biraz ilerisinde yeniden buluşup yemek yedi.



Engincan karşıya sevgilisi yana kaçtı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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