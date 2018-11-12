Engincan paniği

Sibel Can'ın büyük oğlu Engincan Ural, kız arkadaşıyla önceki gün Nişantaşı City's AVM çıkışı objektiflere takılınca panik dolu anlar yaşadı...

Gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark eden Ural ile kız arkadaşı, farklı yerlere kaçıştı. İkili, AVM'nin biraz ilerisinde yeniden buluşup yemek yedi.







Engincan karşıya sevgilisi yana kaçtı.