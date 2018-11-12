Yaklaşık bir aydır tedavi gören Mehmet Ali Erbil'e Demet Akalın'dan manevi destek... Şarkıcı, snobmagazin.com'un haberine göre geçtiğimiz gün Erbil'in iyileşmesi için 60 camide dua okuttu. Bu arada ünlü komedyenin kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, dün Mali'nin sağlığıyla ilgili şu bilgiyi paylaştı:
ÇAKILMAK ÜZEREYDİ
"Abim uçurumdan düşüyordu, çakılmak üzereyken uzatılan ipi tuttu. Solunum cihazından ayrıldı. Çok uzun ve yıpratıcı travmanın yarattığı hasarı vücut onaracak. Yoğun bakımda tedavi devam edecek. Bu süre ne kadar olacak bilemeyiz."
DURUMU İYİYE GİDİYOR
Ünlü şovmenin ablası, dün kardeşinin durumunun daha iyiye gittiğini müjdeledi.
Akalın, yakın dostu Mali'nin ailesini de sürekli arıyor.
ÇAKILMAK ÜZEREYDİ
"Abim uçurumdan düşüyordu, çakılmak üzereyken uzatılan ipi tuttu. Solunum cihazından ayrıldı. Çok uzun ve yıpratıcı travmanın yarattığı hasarı vücut onaracak. Yoğun bakımda tedavi devam edecek. Bu süre ne kadar olacak bilemeyiz."
DURUMU İYİYE GİDİYOR
Ünlü şovmenin ablası, dün kardeşinin durumunun daha iyiye gittiğini müjdeledi.
Akalın, yakın dostu Mali'nin ailesini de sürekli arıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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