Yorgun Almeda

Oğullarını kucaklarına almak için gün sayan Almeda Abazi ile eşi Tolgahan Sayışman, önceki akşam Etiler'deydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta soruları yanıtsız bıraktı. 3 aylık hamile olan Arnavut güzel, aracına binerken yakışıklı oyuncu ise "Almeda, bugün çok yorgun." demekle yetindi.





Doğan SAVAŞ