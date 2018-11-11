Yorgun Almeda

Oğullarını kucaklarına almak için gün sayan Almeda Abazi ile eşi Tolgahan Sayışman, önceki akşam Etiler'deydi. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta soruları yanıtsız bıraktı. 3 aylık hamile olan Arnavut güzel, aracına binerken yakışıklı oyuncu ise "Almeda, bugün çok yorgun." demekle yetindi.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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