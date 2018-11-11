Ünlüler antep’te

Üniversitede okuyan başarılı, ancak maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan öğrencilere burs sağlamak amacıyla kurulan Başarım Sensin Derneği, burs verdiği gençlere destek amacıyla Şanlıurfa ve Gaziantep gezisi düzenledi. Cemiyetin sevilen kadınlarından oluşan konuklar, tarih, mitoloji ve tasavvuf hocası Ali Canip Olgunlu'nun muazzam anlatımıyla Şanlıurfa ve Gaziantep gezisinde tarihi bölgelerin güzelliklerini keşfetti.
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