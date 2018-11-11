Sitem ve mutluluk

Köpeği Max'in hastalığıyla zor günler geçiren Başak Sayan, sıkıntıyı atlattı. Köpeğinin öleceğini söyleyen veterinerin üslubunu eleştiren oyuncu, Max'in başka bir hekim tarafından iyileştirilmesiyle sevince boğuldu.
Durumu Instagram'da anlatan oyuncu, yıllar önce de anne ve babasına doktorların kısa süre ömür biçtiğini ancak ikisinin de hayatta olduklarını söyledi. Sayan, doktorların daha duyarlı davranmasını istedi.
Durumu Instagram'da anlatan oyuncu, yıllar önce de anne ve babasına doktorların kısa süre ömür biçtiğini ancak ikisinin de hayatta olduklarını söyledi. Sayan, doktorların daha duyarlı davranmasını istedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.