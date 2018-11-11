Sitem ve mutluluk

hastalığıyla zor günler geçirensıkıntıyı atlattı. Köpeğinin öleceğini söyleyen veterinerin üslubunu eleştiren oyuncu,başka bir hekim tarafından iyileştirilmesiyle sevince boğuldu.Instagram'da anlatan oyuncu, yıllar önce de anne ve babasına doktorların kısa süre ömür biçtiğini ancak ikisinin de hayatta olduklarını söyledi.doktorların daha duyarlı davranmasını istedi.