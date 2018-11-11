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Sitem ve mutluluk

Sitem ve mutluluk
Köpeği Max'in hastalığıyla zor günler geçiren Başak Sayan, sıkıntıyı atlattı. Köpeğinin öleceğini söyleyen veterinerin üslubunu eleştiren oyuncu, Max'in başka bir hekim tarafından iyileştirilmesiyle sevince boğuldu.

Durumu Instagram'da anlatan oyuncu, yıllar önce de anne ve babasına doktorların kısa süre ömür biçtiğini ancak ikisinin de hayatta olduklarını söyledi. Sayan, doktorların daha duyarlı davranmasını istedi.

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