Sinem Kobal'ın huzur odası

sezonda setlerden uzak kalanvaktinin çoğunu kişisel gelişimine ayırıyor. Eşievinin bir odasını kütüphaneye çeviren güzel oyuncu, burada psikoloji ve oyunculuk alanındaki kitapları okuyor.önceki gün de kendi zevkine göre dekore ettiği okuma odasının fotoğrafınıpaylaştı. 31 yaşındaki oyuncu, bu kareye de İngilizcenotu düştü. Kobal'ın çeşit çeşit kitabın yer aldığı ve huzur dolu anlar sunan okuma odasına takipçileri hayran kaldı.