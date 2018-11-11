Sinem Kobal'ın huzur odası

Yeni sezonda setlerden uzak kalan Sinem Kobal, vaktinin çoğunu kişisel gelişimine ayırıyor. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile Emirgan'daki evinin bir odasını kütüphaneye çeviren güzel oyuncu, burada psikoloji ve oyunculuk alanındaki kitapları okuyor.
Kobal, önceki gün de kendi zevkine göre dekore ettiği okuma odasının fotoğrafını Instagram'da paylaştı. 31 yaşındaki oyuncu, bu kareye de İngilizce "Benim mutlu yerim" notu düştü. Kobal'ın çeşit çeşit kitabın yer aldığı ve huzur dolu anlar sunan okuma odasına takipçileri hayran kaldı.
Kobal, önceki gün de kendi zevkine göre dekore ettiği okuma odasının fotoğrafını Instagram'da paylaştı. 31 yaşındaki oyuncu, bu kareye de İngilizce "Benim mutlu yerim" notu düştü. Kobal'ın çeşit çeşit kitabın yer aldığı ve huzur dolu anlar sunan okuma odasına takipçileri hayran kaldı.
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