Koruma köpeği

Ezel dizisi mayalıyor. ile şöhrete kavuşan İsmail Filiz, önceki akşam Azeri eşi Nurana Bagieva ile Etiler'deydi. Bagieva, objektifleri fark edince yüzünü kucağındaki köpeğiyle böyle gizledi.



Köpeğini tehlikeye karşı değil de objektiften kaçmak için kullanan Bagieva'nın bu hali eşini de gülme krizine soktu. İkili, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.







Doğan SAVAŞ