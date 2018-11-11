Jaws güzelliği

Burcu Kara, önceki gün kendi adını taşıyan YouTube kanalında güzelliğinin sırrını verdi. 38 yaşındaki 1 çocuk annesi oyuncu, cildindeki kırışıklıklardan mucizevi bir maskeyle kurtulduğunu söyleyip tarifini de verdi.
Ünlü oyuncu; güzelliğini saf bal, arı sütü ve köpek balığı karaciğeri yağından yaptığı maskeye borçlu olduğunu söyledi.
Omega 3 zengini olan köpek balığı karaciğeri yağı, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor
Ünlü oyuncu; güzelliğini saf bal, arı sütü ve köpek balığı karaciğeri yağından yaptığı maskeye borçlu olduğunu söyledi.
Omega 3 zengini olan köpek balığı karaciğeri yağı, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor
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