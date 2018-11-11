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Jaws güzelliği

Jaws güzelliği
, önceki gün kendi adını taşıyan YouTube kanalında güzelliğinin sırrını verdi. 38 yaşındaki 1 çocuk annesi oyuncu, cildindeki kırışıklıklardan mucizevi bir maskeyle kurtulduğunu söyleyip tarifini de verdi.

Ünlü oyuncu; güzelliğini saf bal, arı sütü ve köpek balığı karaciğeri yağından yaptığı maskeye borçlu olduğunu söyledi.



Omega 3 zengini olan köpek balığı karaciğeri yağı, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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