Emina Jahovic’le Sadettin Saran objektiflere yakalandılar Emina Jahovic ve Sadettin Saran, dün akşam ilk kez yan yana görüntülendi. Yeni aşkını sürekli inkar eden Sırp şarkıcı, bu kez objektiflere gülümsemekle yetindi...





Ünlü popçu Mustafa Sandal ile 10 senelik evliliğini geçtiğimiz Haziran ayında noktalayan Emina Jahovic, işadamı Sadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açtı. İkili muhabirler tarafından ilk kez dün akşam İstinye Park'ta görüntülendi. Birlikte akşam yemeği yiyen ikili, çıkışta karşılarında basın mensuplarını buldu. Sadettin Saran sevgilisi Emina Jahovic'i aracına bindirip evine gönderdi. popçu Mustafa Sandal ile 10 senelik evliliğini geçtiğimiz Haziran ayında noktalayan Emina Jahovic, işadamı Sadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açtı. İkili muhabirler tarafından ilk kez dün akşam İstinye Park'ta görüntülendi. Birlikte akşam yemeği yiyen ikili, çıkışta karşılarında basın mensuplarını buldu. Sadettin Saran sevgilisi Emina Jahovic'i aracına bindirip evine gönderdi. HABERİN DEVAMI

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