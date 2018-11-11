Ünlü şarkıcı Hadise, aile içi kavgalarıyla gündeme geldi. İddiaya göre kız kardeşleri Hülya ve Derya, kendisi üzerinden haksız kazanç elde etti. Bunun üzerine ipler gerildi. Öyle ki kavga yüzünden Hadise'nin annesi intihara yeltendi. Hadise ise kardeşlerine para akışını kesti. Annesiyle yaşayan Derya Açıkgöz'ün üç aylık aidatı bile ödeyemediği iddia edildi. Bu arada abla Hülya da maddi sıkıntılar yüzünden İstanbul Arnavutköy'deki evini kapatıp annesiyle kardeşinin yanına gitti. Dün ise Derya Açıkgöz Instagram'da bir takipçisi tarafından şöyle eleştirildi:
"Vay ki vay bi tane kıçı kırık Belçikalı ailesinin hayatına bak. Vergi kaçırdınız. Beter olun köpek sürüleri..." Bu yoruma öfkelenen Derya ise şunları söyledi: "Karşıma geçip yüzüme de yazdıklarınızı söyleyebilir misiniz acaba köpek kimmiş öğrenelim! Evet Belçika'da doğdum büyüdüm. Türkiye'de de yaşıyorum size ne? Nerede yaşarsam yaşarım. Yurtdışına çok gidiyorum size mi soracaktım? Calışıyorum geziyorum. Sizden mi izin almam lazım. Beni tanımayan birileri neler yazıyor hakkımda çok yazık. Valla bravo size! Kendinizle gurur duyabilirsiniz!"
Ablası Hadise ile arasını düzelten Derya Açıkgöz, iddialara göre aylardır maddi sıkıntılar çekiyor. Evinin aidatını bile ödeyemiyor.
"Vay ki vay bi tane kıçı kırık Belçikalı ailesinin hayatına bak. Vergi kaçırdınız. Beter olun köpek sürüleri..." Bu yoruma öfkelenen Derya ise şunları söyledi: "Karşıma geçip yüzüme de yazdıklarınızı söyleyebilir misiniz acaba köpek kimmiş öğrenelim! Evet Belçika'da doğdum büyüdüm. Türkiye'de de yaşıyorum size ne? Nerede yaşarsam yaşarım. Yurtdışına çok gidiyorum size mi soracaktım? Calışıyorum geziyorum. Sizden mi izin almam lazım. Beni tanımayan birileri neler yazıyor hakkımda çok yazık. Valla bravo size! Kendinizle gurur duyabilirsiniz!"
Ablası Hadise ile arasını düzelten Derya Açıkgöz, iddialara göre aylardır maddi sıkıntılar çekiyor. Evinin aidatını bile ödeyemiyor.
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