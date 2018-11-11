Efsane buluşma

TÜRK Sanat Müziği'nin güçlü sesleri Bülent Ersoy ile Muazzez Abacı, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Aynı sahneyi paylaşan ikili, kulakların pasını sildi. Ersoy ile Abacı, konser öncesinde böyle poz verdi. Gece için 2 saat hazırlanan Diva, Versace marka deri montuyla dikkat çekti.



Doğan SAVAŞ