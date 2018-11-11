günlerdegidensevdikleri için deyüklü alışveriş yaptı.önceki günpopçu Berkay'ın eşikızlarıaldığıhediyeleri götürdü.popçunun kendisi içinaldığıliralık ev terliği ve kızıliralık kabanileliralık bereyinotuyla paylaştı. Akalın,bir kez daha cömertliğini konuşturdu.Ev ayakkabısı 675 DolarKaban 400 sterlin - Bere 245 dolar