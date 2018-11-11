Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giden Demet Akalın, sevdikleri için de yüklü alışveriş yaptı. Akalın, önceki gün popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'le kızları Arya'ya Louis Vuitton'dan aldığı hediyeleri götürdü.
Şahin de popçunun kendisi için aldığı 3 bin 680 liralık ev terliği ve kızı Arya'ya getirdiği 2 bin 800 liralık kaban ile bin 300 liralık bereyi "Ne yeğenini ne de beni unutur" notuyla paylaştı. Akalın, bir kez daha cömertliğini konuşturdu.
Ev ayakkabısı 675 Dolar
Kaban 400 sterlin - Bere 245 dolar
Şahin de popçunun kendisi için aldığı 3 bin 680 liralık ev terliği ve kızı Arya'ya getirdiği 2 bin 800 liralık kaban ile bin 300 liralık bereyi "Ne yeğenini ne de beni unutur" notuyla paylaştı. Akalın, bir kez daha cömertliğini konuşturdu.
Ev ayakkabısı 675 Dolar
Kaban 400 sterlin - Bere 245 dolar
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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