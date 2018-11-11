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  • 11.11.2018
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''dan tarif

Candan tarif
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, aşçılıkla ilgilenen oğlu Can ile birlikte bir yemek etkinliğine katıldı. Burada önlük giyen Tan, oğlunun yönlendirmeleriyle yemek yaptı. O anların görüntülerini Instagram'a yükleyen işadamı, "Her zaman babalar öğretmez şef 'dan öğrenicek çok şey var" ifadesini kullandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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