Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, aşçılıkla ilgilenen oğlu Can ile birlikte bir yemek etkinliğine katıldı. Burada önlük giyen Tan, oğlunun yönlendirmeleriyle yemek yaptı. O anların görüntülerini Instagram'a yükleyen işadamı, "Her zaman babalar öğretmez şef Can'dan öğrenicek çok şey var" ifadesini kullandı.
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