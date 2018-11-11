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  • 11.11.2018
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'Bit'meyen polemik

Bitmeyen polemik
Yıllar önce 'ne "Ne dedin sen?" diye attığı tokatla magazin tarihine geçen 'den ezeli düşmanına taş geldi. Demirel, bitlendiğini açıklayan Ataizi'ne şu sözle 'da gönderme yaptı: "Hande Ataizi, bitlenmiş. Zamanında bu günler için seni kaşımıştım." Demirel'in 16 yıllık polemiğin fitilini ateşlemesi üzerine gözler Ataizi'ne çevrildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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