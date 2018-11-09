  • Saklambaç
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:14
  • Gazete

Yıldırım’ı heyecan bastı

Yıldırım’ı heyecan bastı
'ın Faslı eşi İmane Elbani ile oynadığı Emsan reklamı, önceki gün Sofa Otel'deki davetle tanıtıldı. Çiftin günlük yaşamından esinlenilen reklamda, ikilinin performansı tam not aldı. Murat Yıldırım, şunları söyledi:

"Eşimle ilk kez beraber kamera karşısında olduğum için çok heyecanlandım. İmane'nin oyunculuğuna da hayran kaldım. Bu zamana kadar ona sayısız dizi ve reklam teklifi geldi. Oyunculuğa yeşil ışık yakarsa onu desteklerim."

Halil ÇİLİNGİR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriYıldırım’ı heyecan bastı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar