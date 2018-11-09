Yıldırım’ı heyecan bastı

Murat Yıldırım'ın Faslı eşi İmane Elbani ile oynadığı Emsan reklamı, önceki gün Sofa Otel'deki davetle tanıtıldı. Çiftin günlük yaşamından esinlenilen reklamda, ikilinin performansı tam not aldı. Murat Yıldırım, şunları söyledi:
"Eşimle ilk kez beraber kamera karşısında olduğum için çok heyecanlandım. İmane'nin oyunculuğuna da hayran kaldım. Bu zamana kadar ona sayısız dizi ve reklam teklifi geldi. Oyunculuğa yeşil ışık yakarsa onu desteklerim."
Halil ÇİLİNGİR
"Eşimle ilk kez beraber kamera karşısında olduğum için çok heyecanlandım. İmane'nin oyunculuğuna da hayran kaldım. Bu zamana kadar ona sayısız dizi ve reklam teklifi geldi. Oyunculuğa yeşil ışık yakarsa onu desteklerim."
Halil ÇİLİNGİR
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