Türk modası

MTV Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Pop Şarkıcısı' seçilen Dua Lipa, sevincini halay çekerek gösterdi. Sosyal medyada gündem olan İngiliz şarkıcının Türk sevgisi bununla sınırlı değildi. Lipa, şimdi de Türk modacı Selma Çiçek imzalı bir gömlek giydi. Oyuncu Amy Jackson da Türk modacılardan vazgeçmeyen bir isimdi. Ünlü oyuncu, Zeynep Arçay imzalı deri kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.
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