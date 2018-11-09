Meksika havasını attı

ERKEK giyim markası Efor'un veliahdı Gökmen Şeynova, çıktığı Meksika tatilinde para saçtı. Sosyetik tekstilci, konakladığı evi paylaşarak havasını attı.
Şeynova, geceliği 9 bin dolar olan Cuixmala Oteli'ndeki lüks villalardan tuttu. Villada 1 hafta konaklayacak olan işadamı, 340 bin lirayı gözden çıkardı.
Şeynova, geceliği 9 bin dolar olan Cuixmala Oteli'ndeki lüks villalardan tuttu. Villada 1 hafta konaklayacak olan işadamı, 340 bin lirayı gözden çıkardı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.