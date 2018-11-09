  • Saklambaç
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 23:32
  • Gazete

havasını attı

Meksika havasını attı
ERKEK giyim markası Efor'un veliahdı Gökmen Şeynova, çıktığı Meksika tatilinde para saçtı. Sosyetik tekstilci, konakladığı evi paylaşarak havasını attı.



Şeynova, geceliği 9 bin dolar olan Cuixmala Oteli'ndeki lüks villalardan tuttu. Villada 1 hafta konaklayacak olan işadamı, 340 bin lirayı gözden çıkardı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriMeksika havasını attı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar