Manevi gezinti

Deniz Akkaya, kızı Ayşe'nin üzerine titriyor. Akkaya, fiziksel gelişiminin yanı sıra maneviyatına da önem verdiği 9 yaşındaki kızını önceki gün Yenikapı Mevlevihanesi'ne götürdü.
Kızıyla sema gösterisini izleyen Akkaya, şöyle dedi: "Evlat, henüz yeni bir fidan. Nasıl serpileceği size kalmış. Esir de olabilir, egosuna vezir de… Ayşe'nin manevi dünyası için muazzam bir adım attık."
Kızıyla sema gösterisini izleyen Akkaya, şöyle dedi: "Evlat, henüz yeni bir fidan. Nasıl serpileceği size kalmış. Esir de olabilir, egosuna vezir de… Ayşe'nin manevi dünyası için muazzam bir adım attık."
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